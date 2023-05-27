大陸一名女大生利用五一長假，返鄉探望父母，在偶然間看到爸爸的手機訊息，全都是同樣一句話「老闆現在要工人嗎」，這才明白爸爸很少回家的原因，忍不住落淚，貼到微博上後，吸引400萬人觀看。

綜合陸媒報導，王姓女大生五一假期回家探望父母，偶然間看到常常不在家的爸爸，將手機遺落在家中，在好奇心驅使下，翻閱了爸爸的手機，沒想到裡面全都是爸爸的求職簡訊，便忍不住貼上網，「偶然看到爸爸的手機，都是在找活，好心疼」。

「劉老闆現在要工人嗎」、「沈老闆現在要工人嗎」，爸爸寄出一封又一封的求職簡訊，但幾乎被已讀不回。原來王爸爸是一名工地工人，但由於大部分工地都不要超過55歲的工人，54歲的王爸剛巧處在尷尬年齡，因此老闆對他都不感興趣，他只好一邊打零工，一邊不斷寄信求職。

王男受訪時表示，自己家中有五個孩子，其中兩個結婚了，但還有三個還沒成家，最小的才初中一年級，他與妻子都認為，必須等到孩子全都成家，任務才算完成。他表示，去大城市工地，一天可以賺到3、400人民幣，但回到鄉下，一年都賺不了幾千元，才會一直逗留在城市尋找工作，只能走一步算一步。

不少網友也相當心疼，並指出問題不在求職，而是目前環境對高齡就業者與工人的養老保障相當不友善，還有人表示自己父親同樣是工人，被拖欠了一年工資至今仍然沒下落。

今年2月，大陸中央也開始針對高齡員工就業環境開始改善，實施「柔性用工管理」，禁止企業對高齡員工「一刀兩斷」，定期對高齡員工健康檢查，加強教育訓練，依照年齡與能力劃分合理工作，以維護權益。