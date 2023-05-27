韓國樂團「ADOY」曾獲得2019年首爾音樂大賞評審特別獎，今（26日）宣布即將在7月2日於Legacy Taipei舉辦在台灣的首次專場演唱會，這也是他們繼2018、2019年於貴人散步系列演出後第3度來台，此次專場更特別邀請了泰國小王子 Phum Viphurit、菲律賓樂團Flu擔任演出嘉賓。

「ADOY」是2016年於首爾成軍的Synth pop樂團，即使成立時間不長，所有團員皆為經驗豐富的資深樂手，過去曾率各自的樂團征戰SXSW、CMJ及Summer Sonic等知名音樂祭。以貼近大眾卻帶有獨特色彩的「大眾獨立音樂（Commercial Indie）」獲得廣大迴響，頻繁受邀參與海內外音樂節演出。2018年曾受邀參與貴人散步音樂節，演出達到空前盛況，熱情樂迷讓「全美戲院」場地爆滿，並於會後「最佳演出」票選中獲得該屆最高票，隔年再受邀訪台演出「貴人暖身趴」。

即將第3次訪台的「ADOY」開心表示「非常感謝先前兩次來台的經驗，台灣的美食、和善的朋友們，還有乾淨的道路，全都是我們的回憶。我們很想再次回到台灣跟大家見面」，他們也興奮透露這次準備了精彩的表演，更準備了新歌的初次演出要送給大家，「今年夏天我們有全新的計畫，非常高興可以在台灣踏出第一步，希望大家跟我們一起參與其中！我們真的很想念大家，大家要隨時好好保重身體喔！」

演唱會的嘉賓則是多次訪台、深受台灣樂迷喜愛的泰國新生代音樂才子Phum Viphurit，以一首〈Lover Boy〉在YouTube上創下近1億點擊率，Phum也於今年4月在台灣舉行個人專場演唱會，並交出完售的好成績，此次來台演出的消息讓樂迷又驚又喜，直呼賺到，而Flu則是來自菲律賓馬尼拉的4人樂團，他們的音樂融合放克和靈魂樂，帶領大家重溫70年代的時光。Flu近期也參加了菲律賓最盛大的音樂藝術節Wanderland，與Phoenix、Carly Rae Jepsen、落日飛車和FKJ同台演出。

「ADOY 2023 Live Show In Taipei」將於7月2日在Legacy Taipei登場，門票6月4日中午12點開賣，此次演出也分為限量 VIP 票種與GA票種，VIP票可享有優先整隊入場 、ADOY親筆簽名VIP工作證，以及和ADOY團體合照（5人1組）的福利。更多相關資訊請至遠雄創藝官方粉專查詢。