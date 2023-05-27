每對情侶都有習慣的增進情趣招式，不少人則是選擇情趣內衣。就有一名女網友表示，自己買了許多性感蕾絲內衣，沒想到男友卻要自己穿幼稚的草莓內褲，傻眼求救「我是不是該注意什麼」，引起熱烈討論。

女網友在Dcard發文「男友喜歡草莓內褲」，自己跟男友通電話時，隨口問了一句，「明天我要穿哪件內褲」，沒想到對方秒答「草莓那件，我喜歡你穿草莓的」，讓她訝異又傻眼，「沒想到男友是這種口味，我買了那麼多性感蕾絲毫無用武之地」。

原PO說，男友從以前就說自己看起來很像未成年，現在又要她穿可愛系的內褲，是不是該注意什麼了。

但不少網友秒懂，直說正常：「很多人都以為男生喜歡蕾絲，其實根本不是這樣」、「你看起來就是幼齒型的，所以男友才會想要你穿可愛系的，有加成」、「我爸也愛草莓，一穿就20年沒換過」、「小隻馬+可愛型內褲加分加到爆」、「男友喜歡小隻馬，所以我小小隻的剛好正中他紅心，我衣櫃一堆水果內褲」、「只要不是真的蘿莉控都沒關係啦」、「或許是反差萌，平常看起來很酷的穿卡通內褲，就會顯得很可愛」。