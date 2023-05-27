南韓正妹實況主企鵝妹(柳允進，Jinny)上月來台進行徒步環島之旅，甜美外型跟生動有趣的談吐，加上親民討喜的性格，讓PTT圍繞企鵝妹的討論從未間斷。對此，一名鄉民看了企鵝妹的後台數據，發文指她多以海外市場為主，反倒不重視韓國市場，就連早期開台都是如此，讓他非常納悶，對此，有鄉民點出關鍵原因。

原PO在PTT以「為何企鵝主攻海外市場而不太顧韓國市場」為題發文，認為是台灣市場幫助她竄紅，之後則進軍歐美，從後台數據可證明，這幾年下來企鵝妹多以海外市場為主，卻忽略韓國本地，為此發布貼文問卦：「為何明明韓國更早盛行直播，卻沒趁20歲前後就先占領灘頭堡？」

鄉民們紛紛加入討論行列，點出企鵝妹的型不受本地人青睞：「韓國一堆大奶辣妹，打不贏」、「早就試過了，早期開台韓文英文都沒人看」、「她的風格就不是韓國人的菜」、「她身材真的普，不是前凸後翹那種」、「說英文的至少可以吸引到全世界的粉絲」、「韓國很競爭的，就連團體都是向海外發展啊。」

企鵝妹的直播往往吸引大量外國觀眾收看，斗內出手相當大方，這次來台環島，一名疑似住新竹的粉絲為了她砸下24萬，被網友稱為「大乾爹」，事實上，企鵝妹過去曾不小心點到實況後台，意外曝光近期百筆的斗內金額是35萬7865美元(約1099萬新台幣)，讓網友們看傻眼，非常佩服企鵝妹的吸金能力。