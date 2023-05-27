美國貿易代表署（USTR）今天表示，貿易代表戴琪在美國與中國商務部長王文濤會晤，除討論美中貿易關係外，也關切中方經濟與貿易政策上非市場行為。

王文濤25至26日赴美國參加亞太經濟合作會議（APEC）貿易部長會議，25日先在華府會見美國商務部長雷蒙多（Gina Raimondo），今天則於底特律會議場邊與戴琪（Katherine Tai）會面。

根據USTR發布的會議摘要，戴琪在會中分享她對APEC會員國所取得進展的看法，並談及美方今年主辦APEC的優先事項。

針對美中關係，戴琪與王文濤討論美國貿易關係在全球經濟中的重要性，強調雙方有必要持續往來。她認為，美中需要在去年11月印尼峇里島「拜習會」的基礎上，維繫雙邊溝通管道暢通。

此外，USTR表示，戴琪在會中強調，有必要解決中國在經濟與貿易政策上，由國家帶頭進行非市場行為所造成的不平衡現象。她也關切北京對美國企業採取的行徑。（編輯：徐睿承）1120527