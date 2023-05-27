20歲「最美星二代」韓菲是藝人王中平跟余皓然愛女，近來從加拿大多倫多大學休學，並發行首張專輯《顯化法則》，正式進入演藝圈，讓王中平非常高興，26日一早就去購買印有她照片的報紙，余皓然則PO文分享喜悅，未料卻招來酸民留言：「修得太多了吧」，對此，她以4字回應了

韓菲當年宣布要在全球排名第8的加拿大多倫多大學唸書時，引起媒體鋪天蓋地的報導，更以「學霸」的字眼來稱讚她，沒想到竟引來酸民私訊：「妳應該是沒考進哥倫比亞大學吧，因為它比多倫多大學更難進，做人還是低調點吧」，讓韓菲無奈地在限時動態抒發心情：「要學習讓鋒利的話語止在眼前，如果可以的話，轉化為養分吧」，而余皓然見到女兒的遭遇，也心疼地說：「酸民怎麼這麼閒呀！什麼都能酸。」

韓菲連拍個照片都被質疑修圖。(圖/余皓然 IG)

沒想到這次韓菲出道，為了宣傳專輯，接受紙媒邀請，拍攝時尚照，余皓然在社群平台分享老公為此樂得買報紙回家的事，並表示此舉讓她勾起21歲出第一張唱片，爸爸同樣第一時間買報紙，有感而發地說：「這就是愛」。網友們紛紛表示支持：「我們超喜歡韓菲的歌聲與創作」、「哇！好棒！音樂時尚雙全」、「不愧是余皓然的女兒呀！亮眼奪目落落大方」、「非常漂亮，有看到報紙登，青出於藍而勝於藍」，然而，居然有一名酸民質疑：「修得太多了吧！」，余皓然則回覆：「覺得還好」，以平靜語氣直球回應。