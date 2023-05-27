法新社報導，美國財政部估計聯邦政府6月1日將耗盡經費，而外界對兩黨終將妥協仍抱持一絲希望。

根據未經證實的美國媒體報導，協議包括將31兆美元債務上限提高，為時2年，意味兩黨就債限的爭議不會在2024年總統大選前再次出現。

共和黨籍聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）25日告訴記者，雙方協商「出現進展」，但表示「在雙方都同意前，什麼協議都未達成」。

根據美國財政部，聯邦政府6月1日將資金耗盡，將無法償還部分國內和國際債務。

美國29日因陣亡將士紀念日（Memorial Day）放假，國會休會10天。總統拜登也將前往大衛營（Camp David）和德拉瓦私宅度假。

儘管國會休會，麥卡錫表示議員們若被要求重回國會投票，24小時前將獲通知。

美國副財政部長艾迪耶摩（Wally Adeyemo）告訴有線電視新聞網（CNN），拜登和麥卡錫都專注避免災難發生。

艾迪耶摩說：「總統下定決心，加上議長已表示，我們必須在6月以前完成某事。」

拜登昨天再次向國家保證，表示「不會有違約的情形發生」。（譯者：徐睿承）1120527