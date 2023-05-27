蘇打綠成功奪回團名，宣布於「蘇打綠日」 5月30日晚間7點半在兩廳院藝文廣場帶來「Round 2」演唱會，這個一日限定的戶外演唱、免費入場的大型復刻活動，團員6人們都非常期待在「蘇打綠日」跟大家老地方見，一起大聲說出意義非凡的3個字，也賣關子說，當晚要分享的絕對比你想的多更多，還會宣布重大事情。

團員們很期待當天與粉絲見面，阿福釋出許多錄音室和演出的日常片段，搶先為再遇見暖身；馨儀常常帶著孩子們來到老地方，她表示，「不知不覺過了這麼多年，終於又要和大家在這裡見面了。」

網友們更紛紛留言許願最想復刻的那一刻，有人表示希望可以復刻2017年青峰說：「我愛你們。」青峰本想斷然拒絕、害羞逃跑，但不禁感慨「蘇打綠」這三個字真的好不容易，表示要是台下也能復刻當年的盛況，自己也會忍不住復刻這句告白吧！還留下「約嗎我就問」的俏皮結語。

官方公布530場域的平面圖，以及活動注意事項，溫馨提醒不鼓勵任何夜排行為，搭台期間將由工作人員不定時進行巡場與柔性勸導，另因配合舞台測試相關工作，活動當日中午將進行全區清場。演出期間全區站席，請依現場工作人員指示入場。