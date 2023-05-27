Ozone文廷近日釋出創作單曲〈Duckie〉，特別選在他的生日前夕上架歌曲，為粉絲送上一份驚喜。這首歌曲是文廷首次嘗試創作，他以「鴨子」的特性傳達自己的人生理念，他解釋：「Duckie的意思是鴨寶，諧音『押寶』，希望告訴大家每個人都能夠相信自己，面對困難放手一博，即使再平凡的人也能勇敢做夢的精神。」

為了人生第一首創作曲，他花了兩周的時間醞釀籌備，甚至特地到書店閱讀動物圖鑑，研究鴨子的相關知識，他笑說，雖然最後對歌詞創作沒有直接幫助，但是啟發他部分創作概念，十分享受這兩周研究鴨子的時光。

從小學習武術的文廷，在演唱會上大膽挑戰吊鋼絲和飛躍等驚險動作，整段高難度的表演不僅是為了要突破自我，同時他也希望藉由〈Duckie〉舞台呈現的超強張力，顛覆大家對於鴨子的刻板形象。

〈Duckie〉特別選在他生日前一天上架，讓他覺得格外有意義，他回憶起去年生日到今年生日的一年之內，人生起了大變化，從選秀節目比賽到正式出道，從有著星夢的大學生一路追夢的過程，期間經歷大大小小的事情，也遇到許多低潮，對他來說這是非常特別且充實的一段時光，心中感慨萬分。他也許下生日願望，「希望Ozone可以到海外演出，讓更多人認識我們；也希望自己有機會往戲劇方面發展、想嘗試拍電影。」