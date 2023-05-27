投資人對美國接近達成債限協議以避免災難性債務違約感到樂觀，美股今天收紅。

道瓊工業指數終場上漲328.69點，或1.00%，收在33093.34點。

標準普爾500指數上漲54.17點，或1.30%，收在4205.45點。

以科技股為主的那斯達克指數上漲277.60點，或2.19%，收在12975.69點。

費城半導體指數上漲208.950點，或6.26%，收在3545.669點。（譯者：徐睿承）1120527