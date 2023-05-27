潛艦無疑成為海洋爭霸的重要關鍵，最近傳出大陸096核潛艇將下水，該潛艇可攜帶魚9、魚10、魚11等先進重型魚雷及鷹擊-18。退役中將帥化民驚訝表示，096核潛艇內部的會議室竟這麼大。

帥化民26日在中天新聞《全球大視野》節目中指出，潛艦通常艦體不大，潛艦若做得太大，水下的阻力會太大。而水面艦船身在水上，阻力小，但如果潛艦把體積做大，阻力就會變成一個很嚴重的問題。

帥化民接著表示，現在一般潛艦裡的空間都很狹小，因為不可能做大，所以官兵的餐廳都很小很窄，連艦長的房間，也只有兩個塌塌米那麼大。

帥化民點出，096核潛艇的會議室之所以能做這麼大，是因它的動力並不是用柴油機、電池來發動，而是核能發電，核能發電設備比內燃機要小很多，空間就多了。它的泵噴技術是很大的突破，船下面的傳動軸很大。從內燃機一直到最後螺旋槳的轉動，船才能走。

帥化民指出，傳動軸體積很大、震動噪音很多，這些都是潛艦的致命傷。096核潛艇則取消傳動軸，節省幾十公尺的空間，電磁馬達直接裝在螺旋槳上面；而有了核能發動機，航速一下子就能推到30多節，嚇人。