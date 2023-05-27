美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天警告，若國會未能同意提高舉債上限，美國債務可能於6月5日違約，將之前預期6月1日可能違約的期限更新至6月5日。
法新社報導，葉倫致函聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）指出：「根據最新的可用數據，若國會未在6月5日以前提高或暫停舉債上限，我們現在估計財政部將不具足夠資源履行政府之責。」（譯者：徐睿承）1120527
美國財政部長葉倫（Janet Yellen）今天警告，若國會未能同意提高舉債上限，美國債務可能於6月5日違約，將之前預期6月1日可能違約的期限更新至6月5日。
法新社報導，葉倫致函聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）指出：「根據最新的可用數據，若國會未在6月5日以前提高或暫停舉債上限，我們現在估計財政部將不具足夠資源履行政府之責。」（譯者：徐睿承）1120527
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