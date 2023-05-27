六福村「狒死之亂」持續延燒，監察委員趙永清與紀惠容等人12日低調赴園區視察，動保團體則表示六福村可謂「劣跡斑斑」，曾在10年內養死8隻長頸鹿，還曾因內舍不足、管理不佳，將本該是獨居型的老虎關在同個籠舍，最終導致白老虎父子相殘、子虎喪命的悲劇，希望監委能關心全園動物福利，別讓狒狒白白犧牲。

據了解，六福村目前飼養近70種、上千隻動物，包括24隻孟加拉虎、19隻非洲獅，大型貓科動物就高達42隻，園區還在2004年引進基因有缺陷的白老虎「瑪西薩」並進行2度繁殖，導致園內最高有6隻白老虎。

六福村引進多隻獅子和老虎卻未尊重其天性，園方向每位遊客收費2200元籠車費，並讓這些珍貴生物像貓狗一般「站起來乞食」，所幸此活動經抗議後已經修正。（圖／讀者提供）

而六福村長年來以教育之名合法引進、繁殖保育類動物，園區卻利用保育類動物進行各種付費互動體驗，甚至推出「猛獸籠車」，讓遊客搭乘特製的鐵籠車，進入孟加拉虎、非洲獅的開放式展場，美其名曰近距離觀察、增進對肉食動物的認識，實則早已違反野生動物天性。

「台灣沒有人敢這樣拿獅子老虎當消費項目，只有六福村。」關懷生命協會專案主任周瑾珊苦笑表示，保育類動物在法規上只能做學術研究和教育之用，園方卻向每位遊客收費2200元，並讓這些珍貴生物像貓狗一般「站起來乞食」，出現牠們在大自然界不會有的動作，園方甚至沒有善待這些「員工們」。

動保團體「鳥語獸躍」調查員林婷憶表示，老虎園區分成內外舍，外舍看起來有樹有草，實則單調無趣、設施匱乏，老虎們出現刻板化行為，無聊到在同一個地方不斷打轉，本該英勇精壯的「森林之王」如今只能繞圈打發時間，落寞背影讓人無比心疼。

而相較於「看得到」的外舍，隱藏於人後的內舍環境則更加讓人不捨，林婷憶提到，園方漠視老虎獨居獨行的天性，將園區內的老虎關在同一籠中，而籠中空間約5、6坪大，甚至因此出現血案。

「工作人員脫口而出，說瑪希薩把牠的兒子打死了。」林婷憶提到，她曾以遊客身分參加籠車體驗，進一步了解才得知老虎們「下班後」都被關進同一籠舍，而就在某次的衝突中，瑪西薩一氣之下將自己的兒子打死，壓迫環境讓「虎毒不食子」這句諺語淪為口號。

林婷憶說，六福村工作人員私下坦承園方空間不足，老虎們因此無法有自己的生活空間，最終因同性排斥而導致衝突，但此命案似乎沒有喚醒園方對這些珍貴生命的重視，園區內的其他生物仍同樣生活在糟糕的環境中。

六福村無視老虎獨居天性，將多隻老虎關進同個籠子，最終導致父子相殘致死的悲劇。（圖／讀者提供）

台灣動物平權促進會執行長林憶珊提到，去年3月就已具體檢視過狒狒放養區的問題，包括內舍不足，無法檢視和隔離體弱生病的個體，園區內也沒有足夠遮蔽，狒狒無法在極端天氣避寒、避暑，更缺乏豐富化設施，導致多數狒狒不能滿足其攀爬習性，「這次的狒狒逃亡，可能真的是被逼到沒辦法才出走。」

周瑾珊提到，六福村存在防逃漏洞、圈養管理等缺失，卻「輕鬆」取得動物展演許可證。而新竹縣家畜疾病防治所本應負起監督六福村等動物展演場所之責，卻在邀請專家參與會勘後放任六福村漠視專家、學者的具體改善建議，漠視動物持續飽受生理、心理上的虐待，呼籲監察院除了狒狒展示區，更應關注六福村全體動物的動物福利，別讓狒狒白白犧牲。

據了解，六福村由六福集團創辦人莊福創立，莊福以醬油起家，並於1972年跨足旅宿業，先是成立六福客棧，後又開闢六福村野生動物園，目前主要由第三代的莊豐如主導。

六福村回應表示，園區正積極針對林務局要求進行改善項目相關作業，5月10日第一階段初步審核已通過，正全力執行第二階段改善項目，而5月12日監委勘查相關事宜，因目前於監察期間，不便對外說明。

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