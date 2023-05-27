六福村「狒狒之死」引發社會關注，而這已非該園首隻枉死動物，動保團體曾揭露六福村在10年內養死8隻長頸鹿，牠們多半沒有活到平均壽命，長頸鹿的遺體中更曾被發現塑膠袋，而六福村在接連的悲劇後還想持續輸入長頸鹿，動團質疑園方管理不周，導致遊客胡亂餵食導致悲劇，六福村則對指控全盤否認，甚至向動團提出告訴，如今輸入案已遭駁回，官司則仍在進行中。

台灣動物平權促進會、關懷生命協會以及鳥語獸躍去年3月協同立法委員召開記者會，揭露六福村在10年內養死了8隻長頸鹿，而野外長頸鹿的一般壽命為27歲，六福村長頸鹿卻多數活不到10歲，且8隻之中只有3隻公布死因，殘酷真相讓動保團體憤怒不已。

六福村現僅存一隻長頸鹿「珍妮」，但動團認為其生活環境仍未得到改善。（圖／讀者提供）

「既然園方無法克服寄生蟲，就沒有資格再養長頸鹿。」鳥語獸躍調查員林婷憶表示，六福村的長頸鹿多數受「捻轉胃蟲症」所苦，而必須服用各種驅蟲藥和抗生素，此病應是六福村地勢較低且緊臨其他反芻動物所致，從木柵動物園借殖而來的「宵璋」原本沒有該症狀，到六福村1年半後卻因此病而亡。

林婷憶也提到，明星長頸鹿「布丁妹」去年初病逝，而牠的一生同樣坎坷，牠曾被迫與親兄弟斑斑近親交配後懷孕，布丁妹在遊客面前生產，但因早產導致小長頸鹿發育不良而夭折。

斑斑的日子也不好過，林婷憶表示，斑斑在2015年病逝，解剖遺體時竟在其胃中發現塑膠袋，工作人員私下坦承是遊客在無人監督下，亂餵斑斑吃東西而被牠誤食。

而在接連的悲劇後，六福村仍有意向墨西哥動物園再引進3隻長頸鹿，此消息曝光後引發眾怒，立法委員高嘉瑜更在記者會上痛批這是「動物墳場」，但園方並沒有急著改善長頸鹿生活環境，反而是對動保團體提出告訴。

「就像這次對獵人提告一樣，六福村總是想興訟來堵大家的嘴巴。」關懷生命協會專案主任周瑾珊提到，在去年3月的記者會後，她、林婷憶和台灣動物平權促進會執行長林憶珊都挨告，就像這次六福村對射殺狒狒的林姓獵人提起訴訟一樣，園方始終試圖用訴訟轉移焦點，規避管理不當疏失。

動保團體也呼籲六福村別製造更多的動物墳場，面對質疑應勇敢說明真相，更別打著動保之旗幟，暗地裡將動物包裝成商品陳列，恣意抹煞動物的自然天性，甚至剝奪其生存權利。

動保團體去年召開記者會揭露長頸鹿悲慘生活，六福村則對關懷生命協會專案主任周瑾珊（右）、台灣動物平權促進會執行長林憶珊（左）和「鳥語獸躍」調查員林婷憶提告，官司仍在進行中。（圖／黃鵬杰攝）

據了解，六福村由六福集團創辦人莊福創立，莊福以醬油起家，並於1972年跨足旅宿業，先是成立六福客棧，後又開闢六福村野生動物園，目前主要由第三代的莊豐如主導。

而六福村在動物照顧上始終爭議不段，在10年養死8隻長頸鹿後，園方還想引進3隻長頸鹿，農委會則在3月認為六福村欠缺適合的醫療照護、飼養環境以及運輸要求等原因，駁回進口長頸鹿的申請。

農委會也公布六福村5大缺失，包括未詳細說明過去死亡個體之醫療紀錄以及相關醫療緊急處理處理報告，以及未詳細說明引進後長頸鹿繁殖、育幼計畫以及設備規劃，還有場地飼養條件不佳未改善，容易受到遊客干擾和環境、氣候造成寄生蟲（捻轉胃蟲）無法根治，園區所提改善仍有疑慮，最後則是運輸條件及緊急應變未清楚說明及佐證。

六福村回應表示，園區正積極針對林務局要求進行改善項目相關作業，5月10日第一階段初步審核已通過，正全力執行第二階段改善項目，而5月12日監委勘查相關事宜，因目前於監察期間，不便對外說明。

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