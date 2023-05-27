林淑容久違現身《2023真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會，她透露先前因為健康因素休息了一段時間，「氣管本來就不好，那段時間就是運動、調身體、睡眠要足，多跟家人聚聚，心情也很重要」，長達10年未在台灣露面，她笑說自己一直有在東南亞等地演出，去年底在台灣也舉辦了一場公益演唱會，而出道至今超過40年的她，直說為了歌迷將永不言退，「有機會能唱就唱」。

當年因參加《一道彩虹》維妙維肖地模仿鳳飛飛唱歌，林淑容也因此正式進入歌壇，身為鳳姐歌迷的她感恩地說：「託鳳姐的福才會有今天的我，粉絲都說好懷念她的歌，所以我每次在演唱會上，都會特別演出鳳飛飛組曲，台下觀眾聽了都好開心，說聽到我的歌聲就會浮現出鳳姐的畫面。」更表示只要歌迷想聽，自己就會繼續演唱偶像鳳飛飛的歌曲，「唱鳳姐的歌還是會一點模仿她，因為既然要唱就要唱像一點，而且我覺得沒有人將她的歌曲傳承下去，真的好可惜」。

登上《2023真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會舞台，林淑容滿足了聽眾對她歌聲的想念。（圖／高流提供）

當年林淑容在唱片公司安排下，以母雞帶小雞的方式跟新人羅時豐合唱〈無言的結局〉，她表示「這首歌是馬來西亞的華人創作的一首歌，原本是1985年是我跟李茂山合唱的歌曲，一推出就爆紅，但我們在台灣分屬飛羚、光美兩間不同的公司，而我們公司又都是女歌手，沒人可以跟我對唱，這時羅時豐剛好因為歌唱比賽簽進公司，於是1986年我們就在台灣推出這首歌，真的就是緣份、剛好，也是大牛（羅時豐）的運氣」。

林淑容對鳳飛飛十分感恩，認為「託鳳姐的福才會有今天的我」。（圖／侯世駿攝）

提到合作對象李茂山，據傳因為欠下大筆賭債就此消失演藝圈多年，林淑容也透露兩人已失聯很久，「之前有同檔演出好幾次，他曾說唱累了就要休息，之後就沒找到他人了，他聲音柔柔地，很不一樣，一直都覺得他很會唱歌，真的很可惜」。

林淑容多年來身材一直保持得很窈窕。（圖／侯世駿攝）

這次登上《2023真愛秀．藍寶石大歌廳》演唱會，林淑容回憶以前和豬哥亮大哥多次在餐廳秀跟錄影帶上合作演出，她表示：「豬大哥台上台下都很隨和，對每個人都很好，我每次都會特別留下來看歌中劇，一檔演出7天，我天天看都看不膩，笑到肚子痛耶！」由衷地佩服豬大哥的搞笑功力。

這次在演唱會上與羅時豐合作，林淑容意猶未盡表示想再辦大型演唱會。（圖／高流提供）

這次在演唱會上與羅時豐合作，林淑容說因為是拼盤演出，真的是唱到意猶未盡表示，她也鬆口想在台灣再度舉辦大型個唱的計畫，「2012年開了TICC兩場演唱會，其實一直我很想跟羅時豐一起辦個大型演唱會，之前兩人在台灣都沒有一起開過演唱會」。

單身的林淑容對感情態度隨緣，就算一個人也過得很自在。（圖／侯世駿攝）

62歲的林淑容現現在生活過得輕鬆自在，「沒事就休息、運動，我是宅女，都在家玩外甥女的小孩」，單身的她也不急著找對象，笑說絕對不敢用交友app，深怕遇到網路詐騙，「可遇不乞求啊！就隨緣，現在就是過得很輕鬆、很舒服，最想要就是多唱唱歌」，更透露今年有計劃會推出新歌有可能會出新歌，敬請歌迷期待。

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