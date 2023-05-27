瑪娃颱風27日2時的中心位置在北緯16.0度，東經134.9度，以每小時27公里速度，向西北西進行。中心氣壓900百帕，近中心最大風速每秒58公尺，瞬間最大陣風每秒73公尺，七級風暴風半徑300公里，十級風暴風半徑120公里。（翻攝自中央氣象局／林良齊台北傳真）

氣象專家吳德榮今天在「三立準氣象．老大洩天機」專欄指出，昨（26）日「瑪娃」最強時美國估每時160浬，氣象局估每秒58米；今晨微波頻道已可見「雙眼牆」結構，顯示其強度已過顛峯，而內外眼牆置換的過程將延緩其減弱的速度，故其最接近台灣時，只會減弱至中颱上限。

吳德榮說，最新（27日2時）中央氣象局「颱風路徑潛勢預測圖」顯示，預測「瑪娃」偏西北西漸轉西北再轉偏北進行，第3天進入鞍形場，移速減慢，不確定範圍擴大，為颱風轉向的特徵。最新（26日20時）歐洲（ECMWF）10天系集模式模擬圖顯示，「瑪娃」的系集平均路徑，大約在3天後接近巴士海峽，逐漸向北北東迴轉；50條各別系集路徑則分散在粗黑線的東、西兩側，顯示轉彎後的系集平均路徑，「不確定性」是很大的，應持續密切觀察。

吳德榮表示，最新（26日20時）歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，週末（27、28日）受高壓環流影響，白天熱如夏。週六西半部晴時多雲，山區午後及東半部偶有局部短暫陣雨或雷雨的機率；各地區平地氣溫：北部21至34度，中部23至35度，南部23至36度，東部22至36度。下週日各地晴朗穩定。週末起北部、東半部及恆春半島，「瑪娃」所傳送過來的長浪逐日增大，海邊活動、應注意安全。

吳德榮說，最新模式模擬顯示，下週一至週四（29至1日）颱風在巴士海峽迴轉，下週一迎風面大台北、東北部有局部陣雨，中南部及花東天氣穩定、氣溫偏高；下週二至週四迎風面有局部陣雨，背風面天氣穩定、氣溫偏高；但各地受「瑪娃」影響的程度，與其動態密切相關，需隨時注意資料的修正。