今年第2號颱風瑪娃持續往西移動，未來將大轉彎朝北走，下周起影響台灣。瑪娃今晨已見到「雙眼牆」結構，氣象專家吳德榮指出，颱風最接近台灣時，「只會減弱至中颱上限」，下周一（29日）起包括大台北、東北部等迎風面地區開始下雨，民眾務必做好防範。

「內外眼牆置換過程將延緩其減弱速度」，吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，瑪娃進入鞍形場後，移動速度減緩，這是颱風轉向的特徵；大約3天後接近巴士海峽東側，再逐漸向北北東迴轉。

最新模式模擬，颱風大轉彎的機率越來越高，對台影響有待觀察。（翻攝typhoon2000）

最新模式模擬，下周一起至周四，瑪娃在巴士海峽迴轉，迎風面的大台北、東北部有局部陣雨，雨勢大小仍視颱風距離及移速而定。中南部及花東天氣晴朗、氣溫偏高。

今、明兩天受高壓環流影響，全台熱如夏，局部山區中午過後有短暫雨或雷雨，東半部也有降雨機率。各地氣溫：北部21至34度、中部23至35度、南部23至36度、東部22至36度。