台灣為去除行人地獄的污名，行政院近期推動「行人優先交通安全行動綱領」，稱要結合跨部會與地方政府的力量，並投入逾400億元經費，守護用路人權益。然而高雄市議員白喬茵昨（26）日再爆國中生走斑馬線遭機車撞倒，她向高雄市政府提出重新規劃行穿線退縮的要求，對方竟回應，「今年畫標線的錢都用光了」。白對此怒轟，白目駕駛是不等人的。

白喬茵在臉書PO文指出，自己辦公室同仁25日經過楠梓右昌國中旁的超商時，親眼目睹一位國中生走斑馬線被機車撞倒在地的意外，且機車騎士竟然直接肇事逃逸。

對於該地點有交通安全疑慮，白喬茵26日召集交通局回到現場辦理會勘，觀察車流和行人的交織後，提出在路口設置行人保護時相以及重新規劃行穿線退縮的要求，但沒想到市府竟告訴她，「今年畫標線的錢都用光了」。

白喬茵怒批，自己聽到這句話火都來了，「難道現在所有危險路口都要等到明年才可以改善了嗎？交通部說好要改善行人地獄的預算呢？」高雄市府人員才急忙補充，會提出追加預算的經費，但要給他們一點時間。

白喬茵提到，她知道公部門走流程需要時間，但白目駕駛是不等人的、隨時說來就來。「這件事情我一定會繼續追下去，不要讓這些改善行人地獄的經費花得既沒效益又不明不白！」

針對白喬茵的發文，網友也紛紛回應，「交通號誌在高雄是參考用的」、「這就是現代的官員，永遠不懂人民的需求」、「要不要談談高雄的舉債」、「辦大港（演唱會）有錢，劃標線沒錢！真是好暖的高雄啊」、「預算用完了？用去哪了要不要追一下」。

而長期關心台灣用路人安全的Youtuber《Cheap》也來回應狠酸，「哈哈，今年還沒過到一半，錢就花光了，畫個標線而已又沒多少錢，又不是要你做實體人行道、實體人行道路緣，議員好好監督錢都花到哪了」。