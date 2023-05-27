根據統計，台灣約有200萬人腎衰竭，若未即時治療，會逐日惡化為末期腎臟病、難逃洗腎命運。營養師表示，腎衰竭患者飲食上應攝取足夠熱量、適量蛋白質、減少高磷食物、控制鈉攝取量、減少高鉀食物，並忌吃楊桃。腎臟科醫師也強調，楊桃在代謝過程中會產生一神經毒素，而腎衰竭者無法代謝此毒素，因而四肢麻木、甚至昏迷死亡。

陳怡婷在其粉專表示，腎病患者飲食應注意下列6事項。

1. 足夠熱量：若熱量攝取不足，會導致肌肉流失，因肌肉分解代謝率高，進而累積體內尿毒素。

2. 適量蛋白質：蛋白質會產生含氮廢物、需透過腎臟排出，當腎功能不佳時，患者需減少蛋白質的攝取；但洗腎者要增加蛋白質的攝取量。

●選擇優質蛋白質：豆製品、魚、海鮮、蛋類等。

●主食可選低氮澱粉：冬粉、米苔目、板條等，均屬於高熱量、蛋白質少的食物。

3. 減少高磷食物：腎功能下降無法排除過多的磷離子，挑選食材時，可參考下列4點：

●天然食材取代加工食品。

●精緻澱粉取代全穀類：可選擇白飯、白吐司、白饅頭、冬粉、蘿蔔糕、米粉等。

●減少堅果類、乳品，因為這2者均為高磷食物。

●正確服用磷結合劑：將磷結合劑分成小塊或磨成粉，均勻灑在食物上食用。

4. 控制鈉攝取量：烹調時應少醬汁、避免醃製、加工品，以幫助水份排出及血壓控制。

5. 減少高鉀食物：

●蔬菜煮熟後再吃，不喝菜湯。

●減少含鉀高的水果（哈密瓜、奇異果、草莓、小番茄等）。

●減少湯品、飲料。

●避免使用低鈉鹽（因低鈉鹽是以鉀部分來取代鈉，食用低鈉鹽會增加鉀的攝取量）

6. 忌食楊桃：楊桃含神經毒素（Caramboxin）。腎臟科醫師洪永祥曾表示，這神經毒素須由腎臟代謝，但腎衰竭者無法代謝此毒素，因此會產生四肢麻木、不停打嗝、意識障礙甚至昏迷死亡。