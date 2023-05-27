歌壇國際天后席琳狄翁，為電影《鐵達尼號》獻唱主題曲《My heart will go on》紅遍全球，2022年罹患罕病「僵硬人症候群」，取消諸多行程，不過昨(26日)突對外表示身體狀況依舊不見起色，宣取消原定2023年至2024年舉行的全球巡迴演唱會場次。

席琳狄翁2019年巡演因為新冠肺炎疫情停擺，未料去年健康狀況亮紅燈，她表示罹患罕見疾病「僵硬人症候群」，不僅會導致肌肉痙攣，也無法按照慣有方式運用聲帶唱歌，當時還在instagram上傳一段影片，只見她聲淚俱下向粉絲致歉，表示此疾病無法痊癒也沒有特效藥，無法照原訂計畫舉辦今年2月的歐洲巡演，只能忍痛延期。

席琳狄翁(26日)再度宣布取消今明兩年所有巡演場次，主要是因為健康狀況不見起色，更在推特發文訴說無奈心聲：「我很抱歉再度讓你們所有人失望，儘管這讓我心碎，但我們最好取消一切，直到我真的準備好回到舞台上」，接著也向全球喜愛她的粉絲做出承諾：「我不會放棄…我迫不及待想再次見到大家」。

演唱會主辦單位稍早也發出聲明：「宣布取消席琳狄翁《Courage World Tour》全球巡迴演唱會正在售票的2023年和2024年所有剩餘場次」，雖然讓許多粉絲直呼可惜，但也紛紛獻上祝福盼席琳狄翁早日康復，再度回到舞台上用歌聲療癒所有人。