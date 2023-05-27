一名陳姓男子與女友小芳（化名）從國中起相識10年、成為情侶8年，與小芳的家長相當熟悉，交往期間常到小芳的家中住宿，因而得知女友的媽媽有服用鎮定劑與安眠藥才能入睡的習慣，2018年9月某日凌晨，竟然將女友罐醉後，跑到女友媽媽的房間性侵得逞，還拿手機拍下過程，直到小芳要使用平板追劇，打開手機連結網路時，才發現男友是淫狼，憤而提告，一、二審均判陳男3年8月徒刑。民事部分一審判陳男賠償女友媽100萬元。

判決書指出，陳男就讀國中就與小芳交往，與小芳的家人相當熟識，因為常到小芳家中住宿，得知小芳的媽媽有服用鎮定劑或安眠藥入睡的習慣，卻在2018年9月7日凌晨不顧家中還3名小孩，先將小芳罐醉後，性侵小芳媽媽，還用女友借來的手機錄下整個過程。

直到某天，小芳要使用平板追劇，打開手機連結網路時，赫然發現手機內有影片正在上傳，點開一看，驚見媽媽躺在床上遭男友性侵全程，氣得當面質問陳男，陳男見東窗發事發，才坦承：「用手指弄她」，小芳聽後心碎大罵：「你弄的人是誰？是我媽！」、「你愛的是不是我媽媽？」、「這種事你怎麼做得出來？」。

小芳的媽媽出庭時證稱，因為自己有吃藥入睡習慣，不太記得睡夢中陳男對她做了什麼事，只記得被性侵5、6次，印象最深是有天晚上進來房間3次，半夜還發現褲子被脫掉一半，陳男還站在床邊。

事發後，小芳媽媽對陳男提告性侵，陳男則辯稱，小芳提供的錄音檔聲音很小，懷疑是別人的聲音，反控小芳找人誣陷他，法官見他毫無悔意，最終依乘機性交罪判刑3年8月，事後小芳與陳男於2019年5月分手。男不服上訴，高等法院定仍維持原判。小芳提起民事求償，民事部分一審判陳男賠償100萬元。