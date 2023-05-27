灰熊球星莫蘭特（Ja Morant）近日在IG限時動態貼出與家人的合照，表達對家人的愛意，但這份愛卻讓球迷看得心驚膽跳，懷疑莫蘭特是否因為持槍事件退休，或是做出傷害自己的行為，獨行俠球星厄文（Kyrie Irving）和「惡漢」巴克利（Charles Barkley）都認為，莫蘭特遭遇了心理健康問題。

身為時常引起爭議話題的前輩，厄文對於莫蘭特的處境再清楚不過，他也在IG直播上暗示莫蘭特可能正面臨心理疾病，「無論你是何種膚色、信仰或宗教，我們更多的是需要後天的養育方式，多點家庭時間，不要讓科技控制了你的思想，了解和平與心靈的真正意涵，且誠心向上帝祈禱。」

莫蘭特限時動態造成極大影響，導致警方必須登門拜訪，確認他是否安全，談到莫蘭特的狀況，巴克利也感到相當沮喪，「莫蘭特非常需要幫助，我真的好希望他能得到最好的援助，我也試著告訴聯盟中年輕的傢伙，他們必須和正確的人走在一起。」

美國田納西州可以公開攜帶武器，嚴格來說莫蘭特並沒有違反法律，有些人建議莫蘭特應向聯盟抗命，巴克利則不認同，表示球員在NBA打球，就必須遵守一套不同的規則，聯盟可以加以限制個人行為，以保護球團及球員，巴克利也預期新賽季聯盟將對莫蘭特處以20至25場禁賽。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980