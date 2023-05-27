台北市第二選區立委選舉，國民黨議員游淑慧將對決民進黨議員王世堅。游淑慧昨(26)日表示，王世堅雖看似很強，但身後是貪腐、濫權、惹民怨的民進黨，「巨人倚靠腐木，他也終將倒下」，強調這次立委選舉，要讓他們跌破眼鏡。

游淑慧昨在臉書分享聖經故事，並提到在以色列歷史中，最有名的領袖是大衛王，少年大衛在面對敵營的3米高的巨人歌利亞時毫不畏懼，用一支機弦甩出一顆石子，擊中巨人的額頭，最終巨人倒下，敵人潰逃。游淑慧對此有感而發表示，外界看她對上王世堅，就好像少年大衛對上巨人歌利亞，似乎沒有勝算；她則認為王世堅看似很強，但身後是貪腐、濫權、惹動民怨的民進黨，「巨人倚靠腐木，他也終將倒下。」

游淑慧強調，她有行政專業，也有議會經驗，最擅長立法、政策與挖出行政單位的藏汙納垢，相信以她的專業，將來必能幫人民討回這八年的公道，且要的不只是政黨輪替，更要把過去所有的貪腐骯髒徹底翻查。士林、大同區選區過去被民進黨視為囊中之物，游淑慧喊話，這次一定要讓民進黨跌破眼鏡。

該文引來不少藍營人士留言力挺，包括柯志恩「國會需要淑慧，大家同心協力，送KMT女戰將進入立法院，加油、加油」、韓國瑜「面對強大的對手，相信淑慧勇敢無畏！加油！」、台中市長盧秀燕「勇敢的淑慧，加油」、前台南市議員謝龍介「國會+游，戰力+倍！」、前台北市議員羅智強「大軍未出，糧草先行，淑慧加油」。