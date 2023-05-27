檢調獲報，知名上市網通廠「兆勁科技」涉嫌於2018年至2020年間為虛增營收，美化財報，與多家子公司或關係企業進行虛偽交易，虛增營收，金額高達上億元，事後未在財報上揭露關係人交易，涉嫌《證券交易法》財報不實、非常規交易罪。台北地檢署26日指揮調查局台北市調處兵分20路搜索兆勁公司、董事長紀政孝住處等地，約談紀男16人到案。檢察官訊後諭令紀男800萬元交保，另楊姓被告4人以50萬元至200萬元交保，其餘請回。

遭檢調調查的兆勁科技股份有限公司，是國內知名網通設備廠商，成立於1995年6月12日，原名「友旺科技股份有限公司」，2018年7月27日改為「兆勁科技」。遭約談的紀政孝擁有多項發明專利，包括可攜式儲存裝置及其存取方法等。

「兆勁科技」原先主要研發製造無線網路通訊及資訊產品業務，近年來公司拓展記憶體、高速光通訊雷射(VCSEL)晶片、半導體再生晶圓及晶片設計等多角化業務。

調查局獲報，指「兆勁科技」公司涉嫌於2018至2020年為了虛增營收，美化財報，與國內、境外的多家子公司或關係企業進行假交易，金額高達上億元，事後兆勁公司未在財報上揭露關係人交易。兆勁董事長紀政孝以及進行假交易的相關公司人員涉嫌《證券交易法》財報不實、非常規交易罪。

台北地檢署26日指揮調查局台北市調查處搜索兆勁公司及假交易的關係企業、兆勁董事長紀男住處共20處，約談紀男、兆勁業務主管、經理、協理、假交易的關係人公司負責人、主管共計16人。