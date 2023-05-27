中國大陸官方「商務微新聞」微信公眾號27日消息，中國大陸商務部部長王文濤當地時間5月26日在美國底特律，參加亞太經合會（APEC）貿易部長會議期間，會見了美國貿易代表戴琪。雙方就中美經貿關係和共同關心的區域和多邊議題進行了坦誠、務實、深入的交流。中方就美對華經貿政策、經貿領域涉台問題、印太經濟架構、301關稅等重點問題提出關切。雙方同意繼續保持交流溝通。美國貿易代表辦公室說，兩人討論了美中貿易關係的重要性。

美國之音報導，美國貿易代表辦公室26日發表新聞稿說，戴琪強調了華盛頓和北京之間保持開放溝通管道的重要性。兩人是在參加底特律舉行的APEC會議空檔會談。

美國貿易代表辦公室新聞稿說，「戴大使強調，需要解決中國國家主導的非市場經濟和貿易政策造成的嚴重失衡問題。她還對中華人民共和國針對在當地經營的美國公司採取的行動提出了關切。」

新聞稿還說，戴琪強調了保持美中之間暢通溝通管道的重要性，並表示要根據拜登總統和習近平主席2022年11月在印尼峇里島的會晤精神加強溝通。

美國之音報導，戴琪與王文濤會談的前一天，美國商務部長雷蒙多和王文濤在兩人的會晤中就貿易、投資和出口政策進行了針鋒相對的交談。這是兩個世界最大經濟體幾個月來首次進行的美中部長級交流。

大陸商務微新聞稱，王文濤於25日在華盛頓會見美國商務部長雷蒙多。雙方就中美經貿關係和共同關心的經貿問題進行了坦誠、專業、建設性的交流。中方就美對華經貿政策、半導體政策、出口管制、對外投資審查等表達重點關切。雙方同意建立溝通管道，就具體經貿關切和合作事項保持和加強交流。