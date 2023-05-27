根據《ESPN》記者麥克曼納明27日爆料，原本有資格在6月30日之前，跟湖人完成2年6750萬美元頂薪續約的羅素，如今已經確定湖人不可能開出這種數據跟他續約，畢竟他在今年西區冠軍賽表現太過失常，也讓他到底是留？是走？目前仍然未定。

羅素原本打完西區準決賽，還穩坐湖人先發控衛位置，沒想到他在4場西區冠軍賽表現低迷，不僅場均只拿6.3分、3.5助攻，投籃命中率3成20，三分命中率1成33，更在G4丟了先發位置，也讓湖人開始遲疑是否續留這名後衛，甚至考慮放棄他。

不過尷尬的是，就算羅素被丟到自由球員市場，恐怕也將面臨沒有球隊想要窘境，目前擁有薪資空間的球隊，包含火箭、馬刺、爵士、魔術、雷霆、活塞與溜馬等隊，不是處於重建期間，就是已經在控球位置有了合適人選，根本不會考慮羅素。

麥克曼納明也針對湖人未來提出3種選擇，分別是保留目前陣容、再對陣容大幅調整與折衷方案，問題是無論哪一種選擇，羅素都很難用頂薪條件留下，看來羅素的未來將充滿更多變數，要怪就怪他在西區冠軍賽表現太差，也讓湖人對他失去信心。