新北市政府石碇區公所前區長李浩榕、工務課技士黃志仁等人涉嫌在4年承辦石碇區災害緊急搶修復建作業等工程時，利用職務機會，收受廠商賄賂，洩漏標案底價，護航廠商得標，涉嫌貪汙等罪，北檢訊後聲押禁見李浩榕、黃志仁及業者李植慶3人。台北地院裁定黃志仁羈押禁見，李植慶因坦承部分行賄犯行，沒有羈押必要，裁定20萬元交保並限制住居，另李浩榕交保15萬元。

至於聲押李浩榕失敗，檢方將等收到裁定理由後，再決定是否抗告。

調查局新北市處獲報，新北市石碇區前區長李浩榕、工務課技士黃志仁、永定里里長王金洞等人涉嫌於2018年至2022年間，承辦石碇區災害緊急搶修復建作業等工程時，年年勾結特定廠商，洩漏標案底價，護航廠商以不法手段得標，事後收受賄賂。

檢調認為，李、黃及王等人涉犯《貪汙治罪條例》第4條第1項第5款違背職務收賄、第6條第1項第4款圖利、《刑法》第132條第1項洩密、《貪汙治罪條例》第11條第1項違背職務行賄、《政府採購法》第87條第3項詐術投標等罪嫌。

台北地檢署25日指揮調查局新北市調查處兵分12路搜索，約談李男17人到案，李男收賄金額仍待釐清。

檢方訊後以李浩榕、黃志仁及李植慶3人涉貪嫌疑重大，有勾串之虞，26日聲請羈押禁見。另永定里里長王金洞及廠商共 11人各以3萬至20萬元交保，3人請回。

北院裁定，黃志仁羈押禁見，李植慶交保20萬元並限制住居，李浩榕交保15萬元。