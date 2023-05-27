大陸商務部網站27日消息，中國大陸商務部長王文濤當地時間5月26日，在美國底特律參加亞太經合會（APEC）貿易部長會議期間，應約會見世貿組織祕書長伊維拉，雙方就世貿組織《漁業補貼協定》批約工作、第13屆部長級會議（MC13）籌備等議題交換了意見。此外，在北京，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文26日與中國美國商會及其會員企業代表座談。

伊維拉讚賞中方在世貿組織中的積極和建設性作用，期待中方繼續為推動MC13取得成功發揮領導力。

王文濤表示，中方踐行真正的多邊主義，積極參與世貿組織改革，將以實際行動為MC13取得成功作出貢獻。

大陸微信公眾號「商務微新聞」消息，大陸商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文26日與中國美國商會董事會主席華剛林及部分會員企業代表舉行座談，雙方就中美經貿關係、美國企業在華發展、營商環境等一系列問題進行了交流。