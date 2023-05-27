台灣手搖飲料店超多，一名女網友分享，比起鮮奶茶，她更愛「奶精奶茶」，近日喝了先喝道的2款奶茶都不錯，但想求大家分享自己的私藏名單，引起網友討論，不少人大讚奶精奶茶是永遠的神，並推薦自己心目中的No.1飲料店奶茶，其中茶聚、一沐日、龍角、五十嵐、清原等飲料店都上榜。

一名女網友近日在Dcard上分享，比起鮮奶茶，她更喜歡喝「奶精奶茶」，而且喜歡到必須每天都要喝一杯，沒喝到的話，她甚至會為此傷心一天。而做為一個熱愛奶茶的人，最近聽到許多人在推先喝道，因此她也忍不住跟風去試水溫。

女網友表示，她點了2杯飲料來嚐鮮，分別是花開茉綠奶茶和錫蘭高地莊園奶茶，兩杯都選擇微糖微冰，價格也都是45元，前者喝起來有茉莉花香，茶不會太澀，奶精喝起來也沒有化工怪味，感覺加珍珠會很好喝；後者紅茶基底很香，喝起來也不澀，整體蠻順口，2杯飲料她都給了5顆星好評，畢竟1杯只要45元，真的CP值蠻高。

女網友也說，除了這間飲料之外，希望大家可以推薦一下心中第一名的奶茶，讓她可以多存一些口袋名單，這樣就可以輪流換著喝。

貼文引起網友熱烈討論，不少人大讚奶精奶茶真的比較好喝。「先喝道真的yyds（網路用語：永遠的神）推妳玫瑰奶茶我超愛」、「拜託去買茶聚，我一生推」、「清原的小芋圓奶茶」、「八曜和茶的奶綠奶茶！超好喝！」、「一沐日！第一次覺得奶精茶比鮮奶茶好喝」、「龍角的觀音烤奶！超推」、「comebuy最高」、「五十嵐絕對要上榜」。