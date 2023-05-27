運動能提供骨骼健康，有效預防骨質疏鬆，但並非所有運動都有幫助。台中光田醫院骨科主治醫師嚴可倫就指出，如走路、慢跑、爬樓梯、重訓等，結合負重與撞擊的運動，才能對改善骨質疏鬆有幫助；反之，近年來流行的騎腳踏車或是游泳，就沒有什麼效果。

根據國民健康署2017～2020年「國民營養健康狀況變遷調查」結果發現，65歲以上長者約每7人就有1人有骨質疏鬆，女性比例高於男性，且隨年紀增加。骨科醫師嚴可倫在個人臉書專頁發文，表示不同的運動對改善骨質疏鬆有正面跟負面效果，並分享4個有助改善骨質疏鬆的運動：

1、走路：嚴可倫指出，走路對股骨頸骨質密度的改善效果很明顯，且快走比慢走的效果更好。

2、慢跑／跑步：嚴可倫說，慢跑可以有效改善成年人腰椎、股骨頸與跟骨的骨質密度。可透過持續的跑步訓練，減少相關部位骨質密流失。

3、爬樓梯：嚴可倫表示，爬樓梯也是一種簡單又有效的運動。可以改善腰椎、股骨頸、股骨近端等多個部位的骨質密度。

4、重訓：嚴可倫表示，根據研究顯示，阻力／重量運動可有效改善腰椎、股骨頸的骨質密度。

歸納總結，嚴可倫指出，預防骨質疏鬆的運動要有負重（例如股骨乘載上半身的體重）跟撞擊（例如跑步、快走會有輕微衝擊）才有效果。他進一步說明，有的人熱愛爬山，還背裝備，這種對改善骨質疏鬆就很有幫助；反之這幾年流行的騎腳踏車、游泳，以及很多長輩喜歡的太極拳，對改善骨鬆沒有什麼效果。

嚴可倫也提醒，運動目的本來就不是只有改善骨質疏鬆，不要因為「對骨質沒幫助」，就捨棄自己喜歡的運動，運動習慣的養成非常重要，且要量力而為避免受傷。