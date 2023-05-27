台中市1名「擁5億房產」賴姓高中生，和夏姓地政士助理辦理同婚登記，不料2小時後墜樓身亡，賴母指控處理賴家房產的夏男涉謀財害命，全案撲朔迷離。案發至今從未出面的賴姓阿公子女，昨（26）日首度發聲，全力護母替自己媽媽討公道，還透露賴母過去有多項竊盜前科，因此無法取得良民證。依據台中地方法院判決，賴母在前年以「我還有小孩跟公公要養，所以要拿去賣錢養家」為由偷割1弓香蕉。

據了解，具有遺產繼承權的賴母原為陸籍，因嫁來臺灣需放棄大陸戶籍，在爭取入籍臺灣時卻被婆婆發現與公公通姦亂倫，因而失去取得臺灣籍的資格，而這期間賴母都是依親（賴男）待在臺灣，賴男過世後她不但失去依親資格，也無大陸戶籍，等同是兩岸人球。

而依據「臺灣地區與大陸地區人民關係條例」規定，賴母只能繼承200萬，若賴男婚姻被判無效，則由賴男同父異母的兄弟姊妹繼承。

從賴家發出聲明書指出，賴母前後兩次以不正當手段，取得臺灣地區的身份證，經主管機關查明後都被註銷，但賴母至今在兩岸皆無身份，又故意不申請回復中華人民共和國的國籍，「究竟心態為何？」。

而該聲明書也透露，賴母過去是以照護臺灣未成年子女等名義滯臺，直至賴男年滿18歲，賴母面臨遣返，再次想申請身分證，卻因有竊盜前科，拿不到良民證，因此申請失敗。

據判決書揭露，賴母於2016年1月31日曾順手拿走林姓女子掛在機車上的玉米及棗子各1袋（價值200元），警方調閱監視器找到她，賴母也坦承犯行，法官依竊盜罪判處拘役20日，得易科罰金。

去年5月18日，賴母騎自行車行經某處農地，打開圍籬進入農地，並徒手竊取香蕉樹上的香蕉1弓（價值600元），警方調閱監視器後循線找到賴母，扣得香蕉發還地主。

賴母到案後辯解，她以為是沒有人要的野生香蕉，「因為我還有小孩跟公公要養，所以要拿去賣錢養家」；法庭審理時，她又稱，有一位常常買菜的「阿桑」說她的菜園有種香蕉，她有需要可以去割，「結果我割錯了」；法官不採信其說詞，依竊盜罪判處拘役10日，得易科罰金。