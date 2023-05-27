F-16戰機能扭轉俄烏戰爭嗎？

美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）和參謀首長聯席會議（JCS）主席米利（Mark Milley）說得很清楚，給烏克蘭F-16要花錢。

據《保加利亞軍事網》（BulgarianMilitary.com）26日報導，美方在烏克蘭和聯絡小組會面後，隨即於五角大廈聲明說，軍援烏克蘭的國家必須提供數十億計美元。米利說，軍援國提供10架F-16給烏克蘭，要掏出20億美元（近620億台幣）。他並強調，其中提供10架戰機，就得花10億美元（近310億台幣），而維修這些戰機，還得花10億美元（近310億台幣）。

目前雖然還不清楚，那些國家會提供烏克蘭多少架戰機，但相關的邏輯很簡單：20架F-16要花40億美元（近1235億台幣），而30架要花60億美元（約1852億台幣），並依此類推。

由於單是歐美國家，就提供了烏克蘭90%援助，預料它們將提供這些資金。不過，目前並不清楚，美國會不會介入，向烏克蘭提供F-16或任何資金。

據說烏克蘭會比想像的更快取得F-16戰機

而專家認為，華府只會授權，讓其他國家將F-16轉出口到烏克蘭。無論如何，奧斯汀說，並不是每個國家都像美國，還有其他北約（NATO）一樣，都有F-16可捐給基輔，或是用來訓練烏克蘭飛行員。歐洲和北約成員國將提供烏克蘭飛行員訓練和戰機，還有武裝和維修。目前已經很清楚，支持軍援烏克蘭的歐洲納稅人為了提供20架F-16得掏多少錢。

然而，奧斯汀說，不只是歐洲國家，任何想支持烏克蘭的國家就算不能提供F-16或訓練飛行員，也能提供經援。

儘管如波蘭等歐洲國家對提供烏克蘭F-16戰機相當熱心，但米利卻潑了盆冷水。俄烏戰爭已打了超過460天，而他直言，這些戰機並非法寶，世上沒有所謂的神奇武器——F-16不是，也沒有任何武器是。

另一方面，據部分專家說，F-16或許能殲滅一些俄羅斯戰機，但深入敵後的飛彈攻擊仍將持續。而F-16和俄軍米格（MiG）-29或是蘇（Su）-30和 Su-35在烏克蘭領空纏鬥，也絕對可能發生。