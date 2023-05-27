中共黨媒《人民日報》海外版27報導，中國海油26日宣布，渤海灣首個千億立方米大天然氣田渤中19-6凝析氣田中心平台，在山東青島建造完成，該項目年內投產後，可為京津冀及環渤海地區提供穩定可靠的清潔能源和化工產品，對保障大陸國家能源安全、助力實現「雙碳」戰略目標具有重要意義。

據報導，渤中19-6中心平台是一座集生產、生活為一體的多功能綜合海洋油氣平台。平台搭載兩套由大陸國內首次自主設計、總裝集成的天然氣深度脫水裝置，經過該裝置處理後的天然氣，即使在52兆帕高壓、零下38度的環境下，也不會有水析出，技術能力達到國際領先水準，可大幅提升油田穩定供氣能力。中心平台設計油氣年處理能力超500萬噸，平台在陸地完成拖拉裝船、固定、檢驗後，將於7月運往海上開展安裝、連接、調試工作，預計年底投入試生產。

渤中19-6凝析氣田位於渤海中部海域，是中國大陸東部第一個大型、整裝、高產、特高含凝析油的千億方凝析氣田，目前已探明天然氣地質儲量超2000億立方米、探明凝析油地質儲量超2億立方米。