以麥可喬丹（Michael Jordan）的角度所講述的紀錄片《最後一舞》問世後，引起老戰友皮朋（Scottie Pippen）相當不滿，他在《Gimme The Hot Sauce Podcast》節目上再度對麥可喬丹提出了批評。

皮朋認為《最後一舞》盡顯麥可喬丹居高臨下的姿態，過於輕視其他隊友的作用，這部紀錄片只是他用來吹噓自己的一種工具，想和年輕一代的球迷產生連結，特別是關於麥可喬丹對待隊友的方式，更是引起皮朋不悅，「公牛的成功來自於團隊，並不是在他身上，不是來自於他對其他球員的批評，這反而會打擊他們的信心，因為沒有人願意被討論、被輕視甚至遭到取笑。」皮朋也說他不記得有自由球員想來公牛和麥可喬丹打球，但在他宣布第一次退休跑去打棒球時，有球員想來芝加哥效力。

麥可喬丹是史上最偉大的得分手，這點讓皮朋相當讚賞，但他表示麥可喬丹從來不把贏球放在第一順位，直到「禪師」菲爾傑克生（Phil Jackson）出現才改善，「在我來公牛之前，曾經看過麥可喬丹的比賽，他是一個糟糕的球員，總是在尋求單打機會，投籃也很差勁，直到我們真正成為一個團隊後才開始贏球，每個人都忘記以前的他。」

當被主持人問及不包括自己的歷史最佳球員前5人，皮朋還是有將麥可喬丹加入自己的清單，包含賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）、魔術強生（Magic Johnson）、詹姆斯（LeBron James）和卡爾馬龍（Karl Malone）。談到詹姆斯排名第幾，皮朋表示很難對於不同時代的球星進行排名，特別是他從未交手過的球員，但皮朋仍大讚詹姆斯的成就，不止基於冠軍，包含進入總冠軍賽的次數。