儘管塞爾提克目前在東區冠軍賽還處2勝3敗落後，雙方G6將於28日在邁阿密開打，G5全程坐鎮場邊觀戰的塞爾提克傳奇球星皮爾斯，卻提前大膽預言，「當然我肯定會回來，我會先飛去邁阿密，然後再飛回來看搶七大戰，百分之百！」他的預告很快就可看出真偽。

曾在2008年率領塞爾提克奪冠的皮爾斯，當然很想看到塞爾提克成為史上首支能從季後賽系列戰0比3落後完成大逆轉的球隊，「當球隊站在懸崖邊，那就必須做出回應，老實講，塞爾提克一整季都是這樣，我不驚訝他們最近兩場表現，我更驚訝的是他們為何0比3落後。」

「他們絕對有潛力成為有史以來最棒的防守球隊之一，試著想想你把他們都當作單兵防守球員，他們有史馬特、塔圖、傑倫布朗、懷特與羅伯特威廉斯，」皮爾斯說，「這就是我們必須討論的，談談他們該如何做好防守，因為他們擁有多名優異的單兵防守球員。」

只是塞爾提克想打搶七大戰，當前還是必須先闖過28日這場G6才行，畢竟這場東區冠軍賽是在邁阿密打，塞爾提克要面臨相當嚴苛的客場環境，也要提防前兩場東區冠軍賽外線低迷的熱火，突然在自家主場重新找回三分手感，塞爾提克還是處在相當不利的逆境。