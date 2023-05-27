新竹國泰醫院泌尿科主任伍嘉偉籲家長不需過度擔心，大部分孩子的包皮在年紀稍大之後都會退到正常位置，家長若還有疑問，可至泌尿科由醫師評估。（新竹國泰醫院提供／陳育賢新竹傳真）

「醫生啊，溫叨金孫包皮全包住了都退不下去，咁有需要割包皮？如果不割會不會影響發育啊？」1位阿嬤到新竹國泰醫院泌尿科心急的詢問醫師，擔心金孫的未來。醫師伍嘉偉表示，這類問題時常在診間聽到，籲家長不需過度擔心，大部分的孩子之後都會退到正常位置。

新竹國泰醫院泌尿科主任伍嘉偉指出，家長們到底要怎麼看待小男生的包皮？到底需不需要在小時候就割包皮呢？

他說，每個男生出生時一定會有包皮，它的作用是為了保護男性外生殖器，所以出生時包皮一定是覆蓋住整個龜頭。慢慢長大之後，包皮原則上會持續往後退，龜頭也會漸漸裸露出來。

根據研究，在小學3年級以前只有40％的小朋友包皮和龜頭完全分開，但到了小學6年級左右，就有80％的小朋友會完全分開，但最後不是每個人都會露出龜頭。

原則上如果沒有特殊狀況，不建議小朋友割包皮，等到青春期一到，男生開始發育，每天晚上都會自然勃起許多次，這些生理性的勃起，就會慢慢的使得包皮向後退，十之八九男生的包皮都會退下去，所以醫師提醒，在兒童階段只需要注意日常清潔即可。

什麼時候需要早點處理包皮呢？伍嘉偉表示，初步分類出3種情況，第1種是反覆性的包皮龜頭發炎，這就需要早點割掉來減少發炎的機會，以免影響健康。

第2種是包皮開口真的太小，小到讓排尿的時候包皮會鼓成小水球一般，然後尿變成為細線般的噴出來，如此的包皮開口狹窄，會造成排尿阻力過高而造成尿路感染，也要盡早處理。

第3種是嵌頓性包皮，是因為包皮開口比較小，導致包皮退後時勒住龜頭而難以推回，卡住的龜頭因為血液循環不良，開始水腫疼痛，這時候建議要趕快尋求泌尿科醫師的協助將包皮復位，如果時間拖太久，龜頭或包皮甚至會潰爛壞死，要及早就醫。

如果沒有這些情況，原則上小男生是不用割包皮的，如果青春期過後還是過長甚至包莖，到時再評估看看需不需要手術。

在手術方面，近年國內引進了俗稱包皮槍的手術器械，使得包皮手術進入新的境界，包皮槍手術最大的優點在於切割時直接縫合，相較於傳統的包皮手術，包皮槍手術時間短，出血少，復原快，傷口整齊漂亮，病人滿意度更高，因此目前包皮手術多數選擇使用包皮槍來完成。

伍嘉偉也提到，目前已經有第二代的新式包皮槍，更符合人體工學，尺寸也有更多選擇，原則上1歲以上的小朋友皆可使用。

他建議，如果家長還是有疑慮，可以帶來門診由專業醫師評估，有時可以透過藥膏輔助，使狹窄的包皮變鬆，再慢慢推，也有機會推開的。如果還是不行，又有上述需早期處理的現象，再來考慮手術的選擇。