日本曾有段時間很流行「黑辣妹」，一名網友好奇詢問，保守著名的日本，怎麼會有段時間那麼流行黑辣妹，引起網友熱烈討論，不少內行人坦言，當初的「109澀谷辣妹」，幾乎都是致敬安室奈美惠，因為來自沖繩的安室奈美惠，膚色是很健康的小麥色，當年出道爆紅，吸引許多少女模仿她的穿著打扮。

一名網友昨在PTT上發文分享，過去曾有一段時間，許多日本女孩會把皮膚曬成健康的小麥色，形成一股流行，後來就成了所謂的「澀谷辣妹」，原PO好奇地說，保守的日本為何曾經流行過「黑辣妹」，有沒有日本史達人可以解惑？

貼文引起網友討論，內行人表示，當初日本盛極一時的「109澀谷辣妹」，幾乎都是致敬安室奈美惠，因為安室奈美惠來自沖繩，皮膚較黑，看起來很健康、有元氣，加上都穿著地攤可以買到的衣服，出道以後，安室奈美惠的打扮，引起許多少女模仿。「109妹當年是致敬安室」、「致敬安室，黑辣妹始祖人物」、「安室是流行指標，109幾乎都致敬她」。

另有網友回憶起當年黑辣妹的打扮，表示至今都看不懂這種流行。「黑肉、金髮、泡泡」、「當年許多黑辣妹的身材的超級好」、「泡泡襪、短裙、學生服、金髮、小麥膚色」。