中國國家郵政局26日發佈的2022年郵政行業發展統計公報顯示，去年大陸人均快遞使用量為78.3件，年人均快遞支出748.5元（人民幣，下同）。

該統計公報顯示，2022年郵政行業寄遞業務量完成1390.9億件，年增2.7％。其中，快遞業務量完成1105.8億件，年增2.1％。2022年郵政行業業務收入（不包括郵政儲蓄銀行直接營業收入）完成1兆3509億元，年增率6.9％。其中快遞業務收入完成1兆566億元，年增2.3％。

根據中新網報導，統計公報還揭露郵政行業通信能力和服務水準，顯示郵政公司城區每日平均投遞2次，農村每週平均投遞5次。全國年人均函件量為0.7件，每百人訂有報刊量為7.6份，年人均快遞使用量為78.3件。年人均用郵支出956.9元，年人均快遞支出748.5元。

而郵政行業擁有各類營業網點43.4萬處，其中設在農村的11.7萬處；快遞服務營業網點23.1萬處，其中設在農村的7.6萬處。全行業擁有國內快遞專用貨機161架，汽車36.8萬輛，其中快遞服務汽車26.5萬輛。

此外，統計全大陸的郵路總長度（單程）為1142.5萬公里，比上年底減少50.3萬公里。全國快遞服務網路條數21.2萬條，比上年底增加1.2萬條。快遞服務網路長度（單程）4870.4萬公里，比上年底增加564.8萬公里。