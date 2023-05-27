隨著藍白綠三政黨2024總統參選人定位，外界也把焦點瞄準到副總統人選上。新北市長侯友宜近日傳出的副手人選包括國民黨智庫執行長柯志恩、前台大校長管中閔等人。對此，文化大學廣告學系專任教授兼系主任鈕則勳建議，可考量以科學園區或是知名企業女性CEO為副手人選。

鈕則勳25日在臉書撰文表示，侯友宜的副手徵詢其實「宜穩不宜急」，畢竟賴與柯都還沒有亮牌，搶這個「頭香」沒有意義，且坊間點名的柯志恩，雖性別上可以互補，有一定知名度、形象不錯；但若是要訴求年輕族群或許仍差一些力道與火候，畢竟柯沒有全國知名度，現在沒政治職務，政治能量仍然有限，只是在同溫層取暖，開拓中間選票或淺綠選票仍力有未逮。鈕則勳建議，「侯陣營向科學園區或是知名企業女性CEO的方向來洽詢，或許是不錯的考量！」

鈕則勳還提到，「或許是自認有開拓藍軍選票，也有開拓綠軍選票的能耐，所以柯文哲現在開始和深綠獨派人士互動，也跟前總統陳水扁合照，挺進綠軍票倉」。鈕強調，這突顯出柯的企圖心 。

但對於柯文哲的選戰操作，鈕則勳認為，有可能會引發流向柯的藍軍票源，再度游離出來，畢竟這群人未必樂見柯文哲與陳水扁合體，甚至他們根本討厭阿扁，柯若自認為拓票藍綠的能力勢如破竹、銳不可擋的話，可能就打錯算盤了。