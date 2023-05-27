「晶片教主」輝達（Nvidia）執行長黃仁勳日前抵台，昨（27日）被粉絲捕捉逛饒河夜市的身影，手上一袋麻花捲引起熱烈討論。財信傳媒董事長謝金河表示，人工智慧AI引爆熱潮，讓Nvidia股價飆漲成為半導體領頭羊，黃仁勳光芒也蓋過馬斯克，Nvidia開啓AI新時代，成了開啓新時代的巨人。

身家近1兆美元的黃仁勳本次來台有三場公開行程，今天先到台大畢業典禮致詞。

謝金河在臉書以「一個超級巨星的誕生」為題發文指出，黃仁勳昨輕鬆到饒河街逛夜市，被拍下的鏡頭，成為今天各媒體最搶眼的畫面，其實在這個之前，他也到遼寧街鵝肉城吃飯，老闆看很多人都在偷偷瞄他，趕緊問：那個人是誰？

謝金河提到，把Nvidia推上兆美元的黃仁勳，出生在台南，他和AMD（超微）的蘇姿丰都是台南囝仔。25日Nvidia公布到4月底的第一季度財報，營收71.9億美元，淨利20.4億美元，EPS 1.09美元，乍看之下還好，不過，Nvidia預告第二季業績會有令人預想不到的巨大成長，這個訊號震驚華爾街。

Nvidia盤後一度大漲29%，收盤大漲74.42美元，收在379.8美元，市值一下衝到9392.94億美元，這個驚天大漲，也帶動TSMC（台積電）、AMD大漲逾10%，Avgo（博通）、ASML（艾司摩爾）也大漲逾6%，費城半導體指數也大漲6.81%。

謝金河說，在景氣低迷，半導體產業去化庫存壓力沈重的當下，Nvidia無疑是扭轉乾坤的超級巨星，在微軟、Google在Open AI賽道上奔馳的時候，Nvidia是背後最重要的軍火商，H100，A100是生成AI不可或缺的元件，Nvidia凌空而降，照亮了整個半導體產業。

Nvidia年初股價只有108.13美元，這次跑到394.8美元，市值從2670.8億美元狂飆至9756.1億美元，黃仁勳光芒也蓋過這些年光芒萬丈的馬斯克。現在Nvidia市值近一兆美元，是全美第五大，全球第六大企業，也是全球半導體產業的龍頭老大，接下來是TSMC的5235.77億美元，然後是三星的3526.9億美元，Avgo的3038.54億美元，ASML2856.15億美元。

謝金河直言，Nvidia開啓AI新時代，黃仁勳也成了開啓新時代的巨人。今年初，我說暴力升息後，全球景氣會一直下滑，但台灣有四大亮點產業，看起來都在奔馳的路上，而AI帶來的產業新革命對台灣電子業影響更為巨大！