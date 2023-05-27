知名音樂人李坤城上月因大腸癌病逝，享壽66歲，最近李坤城的臉書突然更新，先是希望大家不要再報他的八卦，又將大頭貼換成骷髏頭的照片，令人費解。今(27日)李坤城的臉書再度發文，自揭撰文者其實是他的兒子，他表示是自己一手處理爸爸的後事，接著批評「林小姐」霸佔老家、遺產稅也不處理。

李坤城的臉書稍早更新寫下，如果各位有位有才華的爸爸被媒體霸凌10年，卻因為對方做的糟糕事，不能讓外人知道他就是自己父親，再來跟發文者談放下和大度，「我爸的後事都是我處理的」，並表示林小姐決定在醫院結婚是別有用心，「我的姑姑李坤城的妹妹也在一旁照顧就能簽所有醫療同意書文件了，不需要為此而結婚」。

最後，疑似李坤城的兒子表示：「這也叫真愛？這叫貪婪，好笑至極」，並強調但房子已經貸款過4筆，目前是負債狀態，可能最後只能會被法拍，引來網友回應：「裡面很多文史資料希望不要被破壞」，而當事人目前暫時未對此回應，據《三立新聞網》報導，求證林靖恩本人也暫未回覆，不知發文內容真實性。

林靖恩過去發文談經濟狀況。（圖／翻攝自林靖恩臉書）

據知，林靖恩2015年就發文透露知道很多人酸她，但她知道李坤城沒那麼多錢，車貸房貸沒繳清，每個月還有數萬元貸款要還，剛認識時其實林靖恩不知道李坤城的背景，只知道他是有才氣的音樂人，在一起後更知道李坤城的浪漫性格，一開始也會隨著他到了月底而緊張，但每個月都能順利度過，有次李坤城買了電影票後，只剩1000多元存款，林靖恩說：「我一點也不擔心他，因為我知道，他看完電影心情好就會認真工作」，並表示只是自己的有感而發：「抱歉，我還沒有足夠的抗壓性回覆所有網友的批評關心。」