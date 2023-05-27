先前在西區冠軍賽期間不斷批評媒體只會關心湖人的金塊總教練麥克馬龍，就算金塊都以4連勝橫掃湖人出局闖進隊史首次總冠軍賽了，看來他的氣還是未消，因為在27日金塊結束訓練後，他一接受訪問就再次開嗆，「如果誰在總冠軍賽還在討論湖人，那是他們的問題，湖人都已經去釣魚了，我們還在打！」

「當前話題應該圍繞在兩支還在打球的隊伍，打進總冠軍賽對我們來說深具歷史意義，這是金塊隊史首次闖進總冠軍賽，我們當然還不滿足，」麥克馬龍說，「讓我們致敬且欣賞每個場上金塊球員，我們有些球員是第一次打總冠軍賽，話題應該圍繞在他們身上，因為這是傑出成就。」

今年總冠軍賽要到6月2日才在丹佛開打，等於金塊整整休息9天才打，麥克馬龍強調，這段休兵期間相當重要，金塊球員必須持續動起來且維持體能，「如果你不打比賽，是不可能維持節奏，不管怎麼訓練，也沒辦法模擬一場NBA季後賽，所以我最擔心的是節奏與體能。」

不過麥克馬龍最後沒忘記嘲諷一下金塊當家球星約基奇，因為約基奇在西區冠軍賽投進不可思議的後仰三分球，讓媒體不禁詢問麥克馬龍，該把這記神奇的三分球取什麼封號，麥克馬龍笑著說：「可以叫做塞爾維亞投石機！」起碼這個封號還蠻貼切的。