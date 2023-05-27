河北省廊坊市大城縣臧屯派出所民警26日約下午4點多時，因在對涉嫌非法買賣的煙火鞭炮進行取樣鑒定時發生爆炸。經初步核查，現場涉及人員11人。目前已搜救出9人，其中5人正在救治、4人已無生命體徵、失聯2人。事發後省、市、縣負責人員立即趕赴現場組織救援，各項善後處置工作正在推進中。

根據每日經濟新聞報導，今年1月大城縣曾發佈《關於在全縣範圍內禁止生產儲存運輸經營和燃放煙花爆竹的通告》，提到大城縣繼續實行全域、全時段、常態化禁止生產、儲存、運輸、經營、燃放煙花爆竹。通告所稱煙火鞭炮，包括所有煙火鞭炮製品和用於生產煙花鞭炮的黑火藥、煙火藥、導火線等物品。

該《通告》中也稱，各相關單位不再對煙火爆竹生產、儲存、經營、運輸等行為進行許可。對未經許可生產、經營煙火爆竹的，由應急局責令停止非法生產、經營行為，處2萬元以上、10萬元（人民幣，下同）以下罰款，並沒收生產、經營物品及違法所得。