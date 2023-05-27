22日4名女子到台南某旅館住宿，沒想到奇美醫院準泌尿科蘇姓醫師卻在凌晨闖入房間，對著其中2名女子近距離打手槍，後來女子驚醒後立即報警處理，對方卻辯稱「喝醉什麼都不記得」，甚至還繼續完成與妻子的甜蜜婚禮。

消息在Dcard上曝光後也引發群起共憤，儘管台南市衛生局長蘇世斌透露蘇醫師已放棄到醫院報到，但蘇醫師透過律師發出的3點聲明，卻再度點燃網友心中怒火。

蘇醫師自動放棄錄取資格！台南市衛生局長：他覺得自己做的不對

台南市衛生局長蘇世斌接受市議員質詢時，透露姪子已放棄到奇美醫院報到資格，「我們家族的晚輩都成年人了，自己的事情要自己處理，他也覺得自己做的不對，主動和奇美醫院放棄報到」，蘇世斌也強調該起事件與公務無關，會界定非常清楚。

蘇醫師透過律師發3點聲明！籲網友刪文勿散播個人資料

涉嫌猥褻旅館女房客的蘇醫師則透過律師發出3點聲明，除了先向被害人表達歉意，並透露該起事件已經進入司法調查程序，「本人將坦然配合檢警調查，並承擔一切民刑事法律責任」，最後也嚴正警告不當搜集本人、本人親友姓名、照片等個人資料，並於Dcard、臉書、PTT等網站散佈者，「已違反個人資料保護法及刑法等相關規定，請網友儘速刪文且勿再轉載散播，以免觸法」。

蘇醫師聲明書曝光後再度引來網友不滿，「聲明書還不打出全名」、「不敢用本名？」、「性犯罪者確定還配當醫師嗎？」、「我也不知道我說的是不是這個醫師耶，要不要把名字打出來讓大家知道一下是講到誰啊」，另據《三立新聞網》報導，受害人表示對方律師並未與她們4人聯繫，最後也是透過Dcard才得知消息。

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】