在台灣若是到餐廳吃飯，將沒有吃完的剩餘餐食打包回家是很常見的事，但這項台灣人習以為常的文化，在某些國家其實並不存在，也因此讓一些人十分羨慕台灣可以「打包」。近期旅台日本作家「日本人的歐吉桑」便在臉書發文討論台灣的「打包文化」，引發話題。

這些台灣優點日本人超羨慕 「打包」被讚「最喜歡的台灣文化」

「日本人的歐吉桑」先前曾在臉書發文點出10大台灣的優點，包含了有人情味、公共場所都有現代化的系統、有身分證號碼（日本近幾年才開始採用）、醫院費用便宜、參加選舉的比率高、國際語言很強、重視過去的文化、政府的執行速度很快、對他人的包容力強、和日本社會比起來比較有「第二次」的機會等等，近日他又在新的貼文中補充了「打包文化」的優點，引來許多網友留言。

在貼文中日本人的歐吉桑表示，日本有「外帶」的服務，但若是在餐廳、咖啡、婚禮、聚餐等場合內用的話，剩下的食物是沒有辦法打包的，原因是日本的店家認為自己無法保證之後的食物品質，因此不接受客人打包。日本人的歐吉桑表示，自己喜歡把當天吃不下的東西留下來隔天再吃，因此對他而言，「打包」是他最喜歡的台灣文化。

貼文引來許多人留言回覆，有網友指出其實日本並不是所有餐廳都不能打包，只是打包的文化普遍來說還是比較少見，「很多店家不提供打包服務，尤其是熟食類的，而且他們沒有包材能用。但有提供外帶的店家，基本上都不會拒絕」、「有些餐廳可以喔」、「美式餐廳可以啦，我就打包過」、「我之前在日本的拉麵店有打包過，雖然日本人同事聽了很驚訝就是了」。

在日本，雖然還是有部分餐廳可以打包，不過整體的而言這樣的行為還是不盛行，原因則和日本料理中含有較多生食，以及日本對食安問題的考量有關，「為了避免麻煩的代價吧，萬一發生中毒，營業必須休息好幾天」、「日本食物重視鮮度，而且鮮度不夠會不好吃以外，還會食物中毒」、「我曾經在台灣的yamazaki工作，他們做壞的麵包是不能帶出去店外的，原因是萬一出去出了什麼問題他們是要負責的」、「感覺日本都是嚴格的考慮食安的問題，否則打包不是不好的文化，食材不浪費」。

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