你也喜歡吃地瓜球嗎？一名爸爸每次帶女兒經過夜市時，總是發現地瓜球攤位大排長龍，但買完後大口享用地瓜球，吃完卻都沒有飽足感，因此這名爸爸也好奇「會買地瓜球的都是什麼人」，貼文曝光後不僅掀起「地瓜球」和「QQ蛋」南北戰爭，網友也分享地瓜球必買原因。

地瓜球每次經過必排隊！爸爸嘆：相同的錢還不如買雞蛋糕

一名爸爸25日在PTT八卦版發文，透露以前看到夜市賣地瓜球都不會有想買的念頭，「但女兒唸大學，偶爾會去清夜（清大夜市）覓食，停車場門口就有間地瓜球每次經過都是要排隊」，原PO實際購買後享用，卻發覺吃起來不僅沒有飽足感，甚至還少得可憐，「相同的錢還不如買雞蛋糕，吃起來比較有感覺，有沒有買地瓜球的是什麼人的八卦？」

地瓜球女孩子超愛？網列必吃2原因：值得買的品項

少數網友認同爸爸想法，「地瓜球真的很雷，雞蛋糕好吃100倍」、「女生超愛，不懂」、「女孩子很愛」、「女生都會求著要買啊，我也不懂」。

有網友指出夜市地瓜球之所以讓人著迷的原因，「吃個口感的，一堆東西更貴也不會飽」、「超Q超好吃」、「有加珍珠粉、樹薯口感好吃啊」、「便宜好吃，算是夜市值得買的品項之一」、「因為相對便宜，其他動不動就一百多」、「地瓜球好吃不貴啊」、「地瓜球很難不好吃，夜市常常很多人排」、「好吃到爆」、「沒看過賣地瓜球沒在排隊的」、「我逛夜市必買耶」、「現炸撈起來真的超好吃」、「超好吃，看到一定買3包嗑」、「偶爾嘴纏會買，超好吃」、「外國人超愛，看一堆YT頻道最多人喜歡的就是地瓜球」。

買地瓜球不如買雞蛋糕？網友曝兩者背後差異

也有人表示地瓜球如果要吃到有飽足感，「有實心款的，那還蠻飽的」、「地瓜球真的比較飽」、「上次吃一包整個超飽傻眼」，還有人表示「地瓜球是點心不是吃飽的」、「那就點心，怎麼會在點心上尋找飽足感」。

還有消費者幽默表示「不叫QQ蛋我可是不吃的喔」、「QQ蛋，地瓜球，南北戰爭」、「地瓜球都繞過你的胃吧」，對於雞蛋糕和地瓜球比較，部分網友認為，「小朋友才吃雞蛋糕」、「雞蛋糕感覺更不值得買吧」、「蛋糕類隨便都買得到，地瓜球則通常在夜市」、「雞蛋糕很乾，地瓜球加梅粉好吃」。

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