日本長野縣25日驚傳槍擊案，位於中野市江部地區出現一名戴迷彩帽子、口罩和墨鏡的男子，持獵槍、刀進行攻擊，造成4人死亡，其中還包含2名警察。日本警方26日表示，中野市議會議長青木正道的兒子涉案，今晨已遭警方拘留。根據日本雜誌《週刊現代》26日指出，青木正道不僅是當地市議會議長，也是世代相傳的果園經營者，種植蘋果和桃子等。

凶嫌身穿迷彩服 持30公分長刀襲擊女子

日媒指出，警方當地時間25日下午4時25分左右接到電話，稱一名男子持刀追殺一名女子，追上後就刺傷該女子。在附近田野工作的一名目擊者表示，該名男子持約30公分長的刀子襲擊這名女子。下手動機尚不清楚，當目擊者問嫌犯為何傷人時，據悉他回答：「我殺她，是因為我想殺。」隨後便逃離。

嫌犯槍殺2追捕警察 躲進議長家中遭包圍逮補

據了解，嫌犯身穿迷彩服、戴帽子、墨鏡和口罩，隨後又槍殺了趕來追捕的警察，兩名警察隨後也被證實身亡。隨後男子躲進議長家中遭警方包圍。據悉25日晚間傳出兩次槍聲，對峙期間有兩名女性逃出，其中一人自稱是議長的妻子。直至26日凌晨4時半，該男子從屋裡走出，警方成功將他逮捕。警方也在現場附近發現一名倒地的66歲婦人，隨後證實死亡，該起事件共造成4人身亡。

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