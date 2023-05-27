畢業季同時是社會新鮮人求職季的到來，各產業將面臨一波人才的轉換或心血加入。而求職者都無法避免面試關卡，就有待業準備找工作的網友疑惑，「為什麼長期待業一定要有理由？」

她怨面試必問「待業理由」：有夠虛偽

原PO在Dcard發文，她認為，待業或離職的原因應屬於個人隱私，即便選擇待業2至3年，也可能只是單純想休息幾年、享受人生，「人生不是只有工作而已」。但面試時總會遇到被提問原因，讓她感嘆道，「面試都要編各種理由來演戲，感覺真的有夠虛偽、有夠累的」。

網友揭公司立場：待業太久不夠奴

貼文一出，許多網友站在公司立場直言「因為你是在找工作，不是在找可以無條件包容你、還給你錢的金主爸爸，根本沒人在乎你的靈魂多有趣，只在乎你能提供多少產值」、「出門就注定要演戲，待在家就可以不用，財富自由更不用」、「沒錯當然可以選擇，也確實工作不是全部人生，但公司也會想避免招這種人進來，兩三年就想享受人生他又要重新找人從頭學起」、「要問夠不夠奴，待業太久不夠奴，就難錄取了」、「台灣就是這樣 一旦長時間待業就等於人有問題，除非妳之前的履歷很漂亮」、「我是公司，我也怕你做一做跑去玩不回來了，跟其他人比起來這樣就是競爭力低落」。

另外，也有網友建議回應方式，「我單純就是想休息一年去做一些我喜歡的事情，幾乎所有公司都有問我這段期間在做什麼，我如實回答，也都沒有人刁難，對他們來說花時間去尋找自我是再自然不過的事情」、「其實妳也可以如實回答，如果妳覺得人生不是只有工作，妳為何不把這些話告訴面試官來說服他們，而不是選擇編理由再來抱怨公司愛聽虛偽的話」。

9成5求職者「感到恐慌」創5年新高

不過對於求職這件事，yes123求職網調查顯示，合計仍有高達95.7%的人透露，其實會「感到恐慌」，比例超過去年的95.3%，與前年94.1%，還有2020年的92.1%，以及2019年的90.2%，「求職恐慌度」達五年高點，而且又分成：60.2%屬於「怕待業太久，經濟壓力大」；22.4%屬於「怕入錯行、找錯職務」；13.1%屬於「怕工作不適合自己的個性」。

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