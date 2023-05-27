韓國女團 (G)I-DLE近期推出第六張迷你專輯《I feel》，其中主打歌曲〈Queencard〉一公開就造成不少話題，除了超級洗腦的歌詞、旋律之外，歌詞中傳達「自信展現自己最美」的理念，也感動了不少粉絲。不過有人發現，〈Queencard〉的歌詞其實有著有趣的諧音，最近也被製作成各種迷因梗在網路上流傳。

〈Queencard〉變「阿嬤饋咖」？搞笑諧音成迷因梗

近日 (G)I-DLE的新曲〈Queencard〉成為社群上的人氣話題，不只有許多人分享原曲，也吸引不少人進行翻唱。其中〈Queencard〉裡最洗腦的一段歌詞「I'm a 퀸카」（I'm a Queencard），因為音近臺語的「阿嬤饋咖」（曲跤 khiau-kha）、「阿嬤睏去」（ khùn--khì）而被許多網友惡搞成「阿嬤版」，意外成為新的迷因梗瘋傳，還有網友笑道「贏過Jisoo開花舞了」。

透過《KEYPO大數聚關鍵引擎》輿情分析系統可以看見，在〈Queencard〉近一週的探索概念中，出現了「阿嬤饋咖」，顯示出有關〈Queencard〉的歌曲迷因梗是近期在網路社群上的熱門話題，許多人都紛紛製作空耳、惡搞影片，除了「阿嬤饋咖」（曲跤 khiau-kha）、「阿嬤睏去」（ khùn--khì）外，也有「阿嬤昆卡」、「阿嬤Queencard」等迷因梗出現。

image source: 《KEYPO大數聚關鍵引擎》輿情分析系統

▲〈Queencard〉近一週探索概念。

此外，從〈Queencard〉近一週的「關鍵領袖」中也可以看見，排名第4的關鍵領袖為網紅「阿心」，其IG發布的一段〈Queencard〉唱跳影片引發網友大量討論，在IG影片的貼文中阿心也附註了「阿嬤昆卡」，顯示出「阿嬤」已經成為〈Queencard〉的熱門討論中常出現的迷因之一。

image source: 《KEYPO大數聚關鍵引擎》輿情分析系統

▲〈Queencard〉近一週關鍵領袖。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2023年05月20日至2023年05月26日。

資料來源：

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：累積超過30億筆以上的網路數據庫，其內容涵蓋新聞媒體、社群平台、討論區、部落格、地圖評論等網站。

研究方法：

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『Queencard』相關文本進行分析，調查「探索概念」(註1)作為本分析依據。

*註1 探索概念：將主題的文章進行概念分群（Concept Clustering），幫助讀者從巨量資料中快速掌握事件的來龍去脈；群中存在較高的議題相似度，群間則有較低的相關度；分群結果透過演算法抽取具有代表性的片語以呈現概念的意義。