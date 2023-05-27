台北房價高漲讓「脫北潮」更加嚴重，根據內政部的人口遷移資料統計，台北市的淨遷出人口達3萬7457人，是六都之最；淨遷入常勝軍仍是桃園市，去年淨遷入人口達6659人。桃園市由於房價基期與雙北市相比仍低，近年來吸引不少年輕「脫北者」移入，小資族想以1字頭買新大樓，在桃園還有機會。

大溪、新屋、觀音、龍潭四區 還有1字頭新大樓

根據桃園市不動產交易e指通最新統計顯示，今年Q1桃園市12個交易熱區當中，屋齡五年內新大樓均價落在1字頭的區域，除了大溪、新屋、觀音之外，還比去年同期多了一區龍潭；其中又以觀音區平均18.7萬元最平實，新屋、龍潭、大溪均價則介於19.1~19.7萬元之間。

台灣房屋集團趨勢中心資深經理陳定中表示，桃園1字頭就能買新大樓區域，都屬於蛋白區，因此價格相對實惠。不過四區房價與去年同期相比，觀音、新屋與大溪持續上漲，只有龍潭縮水了9.3%，讓今年Q1的1字頭區域較去年第一季增加一個；由於四區均價距離2字頭都只差臨門一腳，所以未來不排除連袂站上20萬元大關，使桃園1字頭平價區逐漸「清零」。

草漯重劃區加持 觀音平價新大樓供給多

桃園四個1字頭平價區的新大樓價位親民，但深入觀察發現，除了觀音之外，其餘三區的新大樓供給並不算多。台灣房屋觀音直營店店長彭勝奎分析，觀音的新大樓供給豐富，是因區內有草漯重劃區的大規模開發，推案火力比新屋、楊梅及大溪等缺乏新興重劃區的地區更旺盛；加上近年草漯重劃區地價上漲，許多建商一改從前的透天規劃，轉推低總價的2、3房大樓華廈，進而抬升了觀音區近年的新大樓量能。

彭勝奎進一步指出，由於草漯重劃區鄰近觀音工業區、大潭工業區、桃園科技工業區與桃園環保科技園區，充沛的就業人口，為草漯挹注扎實剛需，且客源除了首購族之外，也有不少想當房東的置產族，現今當地總價700萬元以內的大樓華廈買氣活絡，連帶拉抬觀音整體的新大樓交易熱度。

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